A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o retorno do Ypiranga à Série C do Brasileirão. Em 30 de maio, o Canarinho irá enfrentar o Figueirense, às 16h, em duelo válido pela quarta rodada da competição, antes adiado por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.