O Corinthians anunciou Antônio Oliveira como novo técnico da equipe, na última sexta-feira (9). O treinador levou junto a sua comissão técnica, que trabalhou com ele no Cuiabá. Entre eles, está o analista de desempenho Felipe Zílio, que é natural de Vila Maria, uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, do Norte do Rio Grande do Sul.