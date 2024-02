O Corinthians apresentou neste sábado António Oliveira, ex-Cuiabá, como seu novo treinador. O português já estará em campo amanhã, na Neo Química Arena, para comandar a equipe no duelo contra a Portuguesa, na sétima rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva no CT alvinegro, o português elogiou o clube, destacando o Timão como um "colosso do futebol mundial" e afirmou que é "mais um novo corintiano que pretendo me consolidar dentro do bando de loucos".