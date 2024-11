Em Erechim Notícia

Atlântico enfrenta a Sercesa neste sábado em busca de uma vaga na semifinal da Série Ouro

Equipes se enfrentam às 18h, no Caldeirão do Galo. Depois de vencer na ida, os donos da casa têm vantagem do empate para avançar à próxima fase

01/11/2024 - 18h13min Atualizada em 01/11/2024 - 18h15min