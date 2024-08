Com 113 anos, a Cotribá, cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil, inaugurou a primeira fase da sua nova fábrica de rações em Ibirubá, no noroeste gaúcho. Só a Fase 1 da fábrica tem capacidade de produzir 72 toneladas de ração por hora, totalizando 200 mil toneladas por ano de rações para a pecuária leiteira, aves, suínos e suprimentos minerais.