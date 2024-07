Com a participação de 75 grupos, sendo 30 de Passo Fundo, a etapa regional do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) acontece no sábado (13) e domingo (14) em Marau, no norte gaúcho. Esse é considerado o maior evento artístico da 7ª Região Tradicionalista, que congrega 41 municípios.