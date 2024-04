Tapera, Marau, Ibiaçá, Rodeio Bonito e Frederico Westphalen, no norte do RS, e Tuparendi e Cruz Alta, no noroeste gaúcho, são alguns dos municípios que investiram na decoração de ruas e praças para a Páscoa. Algumas das cidades também organizaram atividades temáticas que têm atraído milhares de visitantes.