Aos 17 anos, Tiago Linck inspira os cerca de 1 milhão de seguidores e centenas de espectadores que, só neste ano, estiveram em suas 75 palestras pelo Brasil. Natural de Tiradentes do Sul e morador de Mato Castelhano, no norte do Estado, Linck nasceu sem os braços e as pernas por conta da síndrome rara de Tetra-amelia.