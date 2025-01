RodaCine: a magia do cinema no interior do RS

O sucesso internacional do filme Ainda Estou Aqui e o Globo de Ouro para a atriz Fernanda Torres são conquistas excepcionais, que abrem oportunidade para enxergarmos o potencial cultural e econômico da indústria criativa e audiovisual. Precisamos enxergar que essas vitórias são fruto de construção e formação, não apenas de um grupo de profissionais, mas de uma rede que precisa de apoio e investimento.

Uma dessas importantes iniciativas é o RodaCine, realizado pela Fundação Cinema RS. O projeto leva cinema gratuito até o público do interior do Estado que, na maioria das vezes, ainda não teve contato com a magia da grande tela. O RodaCine teve início em 2001, quando percorreu cidades gaúchas exibindo o filme O Auto da Compadecida, proporcionando a milhares de gaúchos alegria e emoção.