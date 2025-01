O varejo diante de um ponto de inflexão

Pontos de inflexão estão diretamente ligados a momentos cruciais em que mudanças significativas ocorrem. Tomando esse conceito e adaptando-o para o varejo , foi possível perceber que estamos diante de um momento crucial, que volta a investir e apostar na loja física e na atração de clientes para um ambiente minimalista, conceitual, que ofereça interatividade e, acima de tudo, conexões entre as pessoas e qualidade no atendimento. Essa foi uma tendência latente percebida durante a NRF, maior evento de varejo do mundo, que ocorreu de 12 a 14 de janeiro em Nova York (EUA).

Neste ano, o programa de imersão liderado pelo Sebrae RS contou com 55 empresários e expoentes do varejo do RS que visitaram a NRF e lojas na cidade de Nova York para conhecer novidades e captar inspirações. A verdade é que, em um mundo em que as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias e impactadas negativamente pelo ambiente digital, a loja física e a atração de pessoas para esses espaços têm uma preponderância cada vez maior. Mais do que chamar o consumidor para uma simples compra, fica claro que o varejo tem a oportunidade de se tornar um ponto de encontro e promover um senso de comunidade. É uma tendência que vai muito além da venda do produto, atraindo as pessoas para a atmosfera oferecida por seus ambientes e suas marcas.