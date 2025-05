Ancelotti cita boa relação com Real, mas deixa futuro em aberto: 'Não sei o que vai acontecer'

Alvo prioritário da CBF para assumir o comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser evasivo quanto aos próximos passos da sua carreira em entrevista coletiva concedida neste sábado. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre o bom relacionamento que tem com a diretoria do Real Madrid, mas disse que só vai falar sobre o futuro profissional no dia 25 de maio, quando o Campeonato Espanhol já terá terminado.