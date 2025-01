Impacto social e econômico em Caxias do Sul

Mais de 4 mil pessoas são atendidas nas diversas modalidades esportivas, desenvolvendo talentos, promovendo saúde e incentivando o espírito de equipe e solidariedade. A variedade de atividades culturais, sociais, educacionais e de lazer, bem como a excelência na formação de atletas são reflexos do compromisso do Clube com a formação integral dos seus associados.

Além disso, o impacto econômico do Recreio da Juventude em Caxias do Sul é inegável. O Clube tem sido responsável por atrair e sediar cerca de 100 campeonatos esportivos e realizar mais de 50 eventos sociais e culturais, o que gera um fluxo constante de visitantes, atletas e turistas para a cidade. O turismo esportivo, por exemplo, tem contribuído de forma significativa para a movimentação da economia local, injetando dinheiro no comércio, e no setor de serviços, tais como: hotéis, restaurantes, transportes, entre outros. O impacto financeiro gerado por essas ações vai além do número de visitantes: ele se reflete na criação de empregos diretos e indiretos, e na valorização do nome de Caxias do Sul como uma cidade com infraestrutura e potencial para receber grandes eventos, inclusive nacionais e Internacionais.