A vida pede férias

Por Fábio Bernardi, sócio-diretor da HOC

A infância são as férias da vida. Não há grandes preocupações, não é preciso trabalhar e o tempo é um looping diário entre amigos, alegrias e sorvete.

Tenho oito anos e estou de férias. As férias são o nosso retorno à infância. Na infância estamos constantemente com o pé no chão, nenhuma água é fria e tiramos a etiqueta da roupa porque ela pinica na brincadeira. Exatamente tudo o que buscamos nas férias: só queremos pé na areia, banho de mar ou piscina e uma roupa desleixada para passar o dia.

Infância é o ser humano na sua essência, sem pose ou fingimento. Férias são a tentativa do ser humano de, ao menos por uns dias, se reconectar consigo mesmo. E nada nos reconecta mais do que um banho de mar. O banho de mar é uma conexão direta com a nossa alma. Leva embora as impurezas, lava a mente e o espírito. Nos eleva e nos deixa leves. Vai ver que é por isso que as pessoas na Bahia (onde passo as férias) são mais soltas, mais “de boa”. Porque com o mar logo ali, elas se visitam mais na infância. Nós, nestas cidades com água nas ruas e sem praia, é que ficamos eternamente adultos depois de crescidos.

Como já disse, escrevo este texto em férias, e as palavras também ficam mais preguiçosas, felizes, leves. Como são as férias. Como é a infância. Como a vida também deveria ser. Sempre. Sim: sempre. O fim de semana são as férias da semana, o almoço, as férias do dia; o Instagram, as férias da reunião; o namorinho no sofá, as férias da DR. A risada são as férias da conversa, e a piada de 5ª série, as férias de ser adulto. Esta coluna mesmo são pequenas férias das notícias.