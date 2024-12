Qualificação profissional para a vida

Por Ely José de Mattos, Economista e professor da Escola de Negócios da PUCRS

Em resposta às enchentes deste ano, o governo do Estado do RS, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, lançou o programa MEI RS Calamidades. Esta política pública consiste não apenas na transferência de recursos financeiros para microempreendedores individuais afetados pelas cheias, mas também em uma consultoria para seu negócio. A consultoria é oferecida pela PUCRS, através de sua agência de consultoria especializada, a PUCRS Consulting. Como sou um dos coordenadores técnicos deste projeto, nesta última coluna do ano gostaria de trazer alguns aspectos muito legais sobre ele.

A consultoria consiste em nove horas de assessoria online direta ao microempreendedor – duas horas individuais e as outras sete horas em pequenos grupos de quatro MEIs. São trabalhados temas como finanças, custos, precificação, marketing e planejamento de negócios. É tudo feito através de uma metodologia desenhada especialmente para este programa e com consultores plenamente capazes, contando ainda com supervisão técnica e acadêmica. Todo o trabalho poderá atingir 22 mil MEIs no total.

As consultorias seguem em 2025, mas depois de um grande volume de microempreendedores já atendidos, dois aspectos me chamaram muito atenção. O primeiro deles é o alto comprometimento da grande maioria dos MEIs que tomam as consultorias. Por ser um condicionante para acessarem a segunda parcela de auxílio financeiro, se poderia imaginar um mero “cumprimento de tabela”. Mas, na prática, não é o que temos observado. O que se percebe junto aos consultores é, na média, um interesse genuíno das pessoas em aproveitar os conteúdos e conhecimentos compartilhados.