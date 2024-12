Prevenção ao parto prematuro deve seguir como prioridade

Por Denise Suguitani, diretora-executiva da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros — ONG Prematuridade.com

Apesar da recente queda na taxa de partos prematuros no Brasil, revelada pelo Ministério da Saúde, o desafio de garantir gestações saudáveis ainda persiste, especialmente entre populações vulneráveis. A redução de 12,5% para 10,5% na prematuridade entre 2015 e 2023 é significativa, mas precisa ser analisada com cautela. Em parte, essa redução está ligada à diminuição geral na natalidade — em 2022, o Brasil teve o menor número de nascimentos em 45 anos. Ainda assim, o país ocupa a 10ª posição no ranking mundial de prematuros, com 330 mil nascimentos precoces por ano.

Bebês prematuros enfrentam maior risco de problemas de saúde a longo prazo, sobrecarregando redes assistenciais, estruturas familiares e serviços sociais

A prevenção continua sendo prioridade, considerando o impacto intersetorial da prematuridade. Bebês prematuros enfrentam maior risco de problemas de saúde a longo prazo, sobrecarregando redes assistenciais, estruturas familiares e serviços sociais. Nas regiões mais vulneráveis, como o Nordeste, persistem desafios no acesso a um pré-natal de qualidade, essencial para reduzir riscos gestacionais. Além disso, a gravidez na adolescência, marcada por altos índices de prematuridade, exige atenção especial com políticas públicas eficazes e educação em saúde.

O avanço depende de ações coordenadas, com foco na personalização do cuidado. Gestantes com fatores de risco, como hipertensão e diabetes, devem receber monitoramento contínuo e intervenções preventivas, incluindo medicamentos para amadurecimento pulmonar fetal, quando necessário. Iniciativas baseadas em tecnologia e compartilhamento de boas práticas são cruciais para prolongar gestações e reduzir complicações.