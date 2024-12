O impacto do uso de celulares nas escolas

Nas últimas duas décadas, assistimos à ascensão dos smartphones, que transformaram profundamente o modo como vivemos, pensamos e interagimos. Essa conectividade ubíqua trouxe avanços inovadores, especialmente no que se refere ao acesso à informação. A chegada das redes sociais também revolucionou a forma como nos conectamos com o mundo e com outras pessoas, alterando a dinâmica do mercado de trabalho, das interações sociais e do contexto educacional — cujas consequências não podem mais ser ignoradas.