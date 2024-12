Conexão RS-Ásia

A comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite começou pelo Japão com 124 milhões de habitantes, passando por Tóquio, a maior metrópole do mundo, com 37 milhões de pessoas. Na China, nos reunimos com governos e empresas de províncias que juntas somam 251 milhões de habitantes. Passamos por uma agenda robusta com empresas e investidores asiáticos, levando na pauta a atração de investimentos e a abertura de mercados de setores estratégicos, como automotivo, de transição energética, energias renováveis e proteína animal. Tivemos um foco pesado nas ações e projetos de resiliência, já que são países que enfrentam muitos problemas com desastres climáticos e temos interesse em integrar essa tecnologia para prevenção e mitigação desses eventos no Estado.