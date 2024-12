A superação dos gaúchos reergueu o Estado

Por Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)

A população do Rio Grande do Sul passou por um dos momentos mais difíceis da sua história. O mês de maio de 2024 estará presente em nossa memória, pois todos nós, de alguma forma, fomos atingidos por aquela catástrofe climática que acometeu a maioria dos municípios gaúchos, afetando milhares de pessoas. Entretanto, como é de praxe do gaúcho, a bravura, a força, a resiliência e, acima de tudo, o espírito de cooperação e superação do nosso povo possibilitaram uma recuperação parcial do nosso Rio Grande, em virtude da gravidade do ocorrido.

Acredito que quanto mais pessoas e entidades estiverem comprometidas com ações que visem à geração de renda e o desenvolvimento econômico, toda a sociedade será beneficiada neste processo de reestruturação

Um dos exemplos desta superação foi a realização da 41ª Expoagas neste ano, mesmo com tantos danos estruturais que a Fiergs sofreu durante as cheias. Foi o primeiro grande evento promovido no Rio Grande do Sul após as enchentes. Isso nos enche de orgulho, pois a concretização só foi possível graças ao empenho e a dedicação de todos os envolvidos. Acredito que quanto mais pessoas e entidades estiverem comprometidas com ações que visem à geração de renda e o desenvolvimento econômico, toda a sociedade será beneficiada neste processo de reestruturação.

Após mais de seis meses da tragédia, o Estado ainda está sendo reconstruído, porém, sua economia vem se recuperando. Empresas de todos os setores estão retomando suas atividades, investindo para incremento da capacidade produtiva e gerando oportunidades de emprego. E os clientes se esforçam para consumir produtos e serviços daqueles que foram afetados, embora ainda uma parcela considerável dos recursos prometidos não tenha sido aportada tanto em infraestrutura quanto em auxílio aos atingidos.