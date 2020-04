DUAS VISÕES Adiamento das eleições: "Manter é um risco para a democracia" Com a pandemia do novo coronavírus em curso, não é possível saber quando o país conseguirá controlar o avanço do contágio e, por isso, começou a ser cogitada a possibilidade de postergar o pleito, que tem o primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro.