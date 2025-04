Juízes dos EUA bloqueiam deportação de vários venezuelanos após decisão da Suprema Corte

Juízes federais de Nova York e Texas bloquearam temporariamente, nesta quarta-feira (9), a deportação de cinco venezuelanos supostos membros de gangues em virtude de uma lei do século XVIII para que possam contestar sua expulsão, como decidiu a Suprema Corte.

Estes são os primeiros casos em tribunais federais desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que o governo do presidente Donald Trump pode usar a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para realizar deportações sumárias, mas que os imigrantes têm direito ao devido processo.

Trump invocou essa lei, até agora usada somente durante a Guerra de 1812 e as duas guerras mundiais, para deter supostos membros da gangue Tren de Aragua e expulsá-los para uma prisão de segurança máxima em El Salvador.

A Casa Branca acusa o "regime hostil" do mandatário venezuelano Nicolás Maduro de enviar aos Estados Unidos o Tren de Aragua e o Departamento de Estado afirmou que esse grupo "está estreitamente associado, alinhado e, de fato, infiltrado" no governo do líder chavista.