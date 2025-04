Governo Trump abre investigação contra procuradora de NY

A administração de Donald Trump iniciou uma investigação sobre as propriedades imobiliárias da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, uma adversária ferrenha do presidente republicano, cujos negócios familiares ela levou aos tribunais, informou a mídia dos Estados Unidos nesta quarta-feira (16).

A Agência Federal de Financiamento à Habitação alertou, em um documento datado de 14 de abril remetido ao Departamento de Justiça, sobre uma eventual "falsificação de registros" relacionados com propriedades da procuradora-geral nos estados de Virgínia e Nova York, informou o jornal nova-iorquino The New York Times.