Orações e sinos: como as igrejas de Porto Alegre se preparam para a eleição do novo papa

A eleição do sucessor do papa Francisco será definida no interior da Capela Sistina, no Vaticano, mas a escolha do cardeal também vai mobilizar religiosos e fiéis em municípios gaúchos. A Arquidiocese de Porto Alegre, que reúne paróquias de 29 cidades próximas, está orientando as suas igrejas a realizar celebrações em favor da escolha do novo pontífice e, depois de consagrado o novo líder dos católicos, rezar por ele.