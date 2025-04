Americanos e russos se reunirão na 5ª feira em Istambul

"Não há temas políticos nem de segurança na agenda, e a Ucrânia não está, em absoluto, nela", declarou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado em coletiva de imprensa.

"Essas conversas se concentram unicamente no funcionamento de nossas embaixadas, não na normalização das relações bilaterais em geral, que, como indicamos, só poderá acontecer quando a paz for restabelecida entre Rússia e Ucrânia", acrescentou Bruce.

Americanos e russos se reuniram em Istambul no final de fevereiro para falar do tema em meio à aproximação entre Moscou e Washington para retomar as relações bilaterais e solucionar o conflito na Ucrânia.