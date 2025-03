Walmart investirá mais de US$ 6 bilhões no México até 2025

A empesa varejista Walmat, de origem americana, investirá mais de 6 bilhões de dólares (34,3 bilhões reais na cotação atual) no México em 2025, anunciou nesta quinta-feira (27) um executivo da empresa durante a coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum.

O anúncio se soma aos milhões de dólares em investimentos no México prometidos nos últimos meses pelo Mercado Livre, Amazon, Netflix, banco Santander e Nestlé, em um momento em que o governo de Donald Trump anunciou tarifas contra o país vizinho.

Ignacio Caride, presidente do Walmart no México, disse que, com esse investimento, a empresa abrirá mais lojas em todos os seus formatos, "gerando aproximadamente 5.500 empregos diretos".