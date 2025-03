Papa Francisco para de usar máscara de oxígeno, anuncia Vaticano

O papa Francisco deixou de usar uma máscara de oxigênio, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (19), acrescentando que as condições clínicas do pontífice, de 88 anos, estão "melhorando" depois de mais de um mês de hospitalização.

O jesuíta argentino está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral, mas a Santa Sé informou sobre progressos recentes após um período crítico marcado por crises respiratórias que geraram temores por sua vida.

"Confirma-se que as condições clínicas do santo padre estão melhorando", escreveu o Vaticano em um boletim médico, que agora é publicado esporadicamente em vez de diariamente, dada a sua melhora.

Foi "suspensa a ventilação mecânica não invasiva e também foi reduzida a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo", indicou, acrescentando que há progressos na fisioterapia motora e respiratória do papa.

Após uma série de crises, a respiração do pontífice melhorou na última semana e o Vaticano declarou na segunda-feira que ele estava passando "breves momentos" sem fornecimento de oxigênio.

Apesar de sua recente melhora, a Santa Sé ainda não comunicou quando ele poderá sair do hospital. No fim de semana, indicou que o jesuíta continua precisando de tratamentos administrados no local.