Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa ao menos 59 mortos e mais de 150 feridos 

Pelo menos 59 pessoas morreram e outras 155 ficaram feridas após um incêndio na boate Pulse, em Kocani, na Macedônia do Norte, na madrugada de domingo (16). As informações são do ministro do Interior, Panche Toshkovski.

O fogo começou quando artefatos pirotécnicos atingiram uma espuma de isolamento inflamável no teto da casa noturna, em um processo de combustão tóxica. As chamas se espalharam rapidamente. O caso assemelha-se ao incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu mais de 600 em Santa Maria, em 2013.

Até o momento, 15 pessoas foram presas pela polícia, incluindo o filho do proprietário da boate e o gerente do espaço, segundo O Globo. Toshkovski afirmou que a empresa que administrava o clube não tinha licença.

— Essa licença, assim como muitas outras coisas no passado na Macedônia, está ligada a suborno e corrupção. Mas quero dizer ao público macedônio que, ao contrário de outras vezes, as pessoas que emitem essas licenças ilegais serão identificadas e responsabilizadas por isso — disse o ministro do Interior.

O primeiro-ministro macedônio, Hristijan Mickoski, manifestou-se nas redes sociais. “A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável”, escreveu.

Como aconteceu o incêndio

Durante um show de música pop na boate Pulse, as chamas dos artefatos pirotécnicos posicionados no palco atingiram a espuma do teto. O fogo se alastrou rapidamente.

Segundo Kristina Serafimova, diretora de um dos hospitais de Kocani, muitas pessoas morreram pisoteadas enquanto tentavam escapar do incêndio. A maioria das vítimas teria entre 16 e 24 anos. Um policial também morreu no local enquanto trabalhava na boate. Ele fiscalizava a casa noturna em busca de drogas ou menores de idade.

O governo macedônio afirmou que cerca de 500 pessoas estavam presentes no show, mesmo que apenas 250 ingressos tenham sido oficialmente vendidos.

O número de mortes ainda pode aumentar. Conforme Arben Taravari, ministro da Saúde, cerca de 20 dos 155 feridos estavam em estado crítico, e alguns estariam sendo transferidos para hospitais em países vizinhos.

Mais uma tragédia

Esse não foi o primeiro incêndio de grandes proporções que o pequeno país balcânico enfrentou.

Em 2021, um hospital para pacientes com Covid-19 pegou fogo e 14 pessoas morreram. Um ônibus de turismo sofreu um acidente, no mesmo ano, e as chamas mataram 45 pessoas.

Fora da Macedônia, outros incêndios em casas noturnas vitimaram dezenas de jovens ao redor do mundo. Em 2024, pelo menos 29 pessoas morreram quando uma boate de Istambul, na Turquia, pegou fogo. Em 2023, foram 13 vítimas em um incêndio num clube da Espanha.