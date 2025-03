Hamas alerta que novo ataque de Israel viola cessar-fogo

O Hamas advertiu que a nova ofensiva das forças de Israel contra a Faixa de Gaza, na madrugada desta terça-feira (18), violou o acordo de cessar-fogo e colocou os reféns e prisioneiros dos dois lados do conflito em perigo. De acordo com o Hamas, o governo israelense é responsável por uma "escalada não provocada" contra os palestinos. Israel justificou a ofensiva pela falta de progresso nas conversas para estender o cessar-fogo. Ainda não está claro, porém, se a operação foi uma tática de pressão momentânea ou se a guerra será retomada. Fonte: Associated Press.