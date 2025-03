Grupo de advogados acusa exército sudanês de bombardeio mortal em mercado de Darfur

Desde abril de 2023, o Sudão está imerso em uma guerra entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, e o exército regular do general Abdel Fattah al Burhan.

O Emergency Lawyers, um coletivo de advogados sudaneses a favor da democracia, e os paramilitares das FAR asseguram que o ataque, realizado na segunda-feira, deixou centenas de mortos.

Segundo o grupo, "aviões das forças armadas sudanesas executaram um massacre terrível com um bombardeio indiscriminado no mercado de Tora, em Darfur do Norte, matando centenas de civis e ferindo dezenas gravemente".