Felipe Anderson treina e deve reforçar Palmeiras no clássico com o São Paulo

Em meio à "visita" do troféu do repaginado Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras treinou com novidade neste sábado, na última atividade de preparação para o clássico com o São Paulo, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. O meio-campista Felipe Anderson participou normalmente das atividades e deve ser titular na Arena Barueri.

O jogador havia sido poupado da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, no meio de semana, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Abel Ferreira preservou o atleta acumulava muitos minutos em campo, correndo risco de vir a sofrer problemas musculares na sequência da temporada.

Descansado, Felipe Anderson vem treinando normalmente ao long da semana. E, neste sábado, não foi diferente, confirmando que ele estará de volta ao time para o clássico. Ele formará o meio-campo com Emiliano Martínez e Richard Ríos.

Voltando de lesão, o atacante Bruno Rodrigues também esteve em campo na Academia de Futebol. Mas a comissão técnica não indicou se conta com ele, ao menos para o banco de reservas, para o jogo deste domingo.

Embalado pela liderança do Brasileirão e pela vaga antecipada no mata-mata da Libertadores, o Palmeiras deve entrar em campo no domingo com Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

VISITA