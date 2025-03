Comandantes militares de 30 países se reúnem no Reino Unido para falar sobre a situação da Ucrânia

Os comandantes do Estado-Maior de quase 30 países dispostos a garantir a segurança da Ucrânia se reúnem nesta quinta-feira (20) no Reino Unido para falar sobre um eventual plano de manutenção da paz, caso uma trégua seja estabelecida como a Rússia.

O líder trabalhista afirmou no sábado, durante uma cúpula virtual de quase 30 governantes, que a reunião desta quinta-feira será dedicada à "fase operacional" de seu plano de manutenção da paz em caso de cessar-fogo.

Starmer e Macron tentam formar a coalizão desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou conversações com a Rússia no mês passado - sem incluir os parceiros europeus - em uma tentativa de acabar com três anos de guerra.