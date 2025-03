China divulga plano para estimular o consumo interno

A China divulgou um plano neste domingo (16) para estimular o consumo nas residências e tentar atingir as ambiciosas metas de crescimento do governo, informou a agência de notícias Xinhua.

O programa prevê "iniciativas especiais" para estimular a segunda maior economia do mundo, que mal conseguiu manter um crescimento sustentado desde a pandemia da covid-19.

Além disso, as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre vários produtos chineses representam um problema adicional.

A China tem como meta um crescimento econômico de 5% este ano, disse recentemente o primeiro-ministro Li Qiang. O novo plano faz parte da estratégia do governo de tornar a demanda interna o principal motor do crescimento.

O plano de oito partes "busca incentivar aumentos salariais razoáveis por meio do fortalecimento do apoio ao emprego", de acordo com a Xinhua.