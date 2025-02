Kevin Spacey é mais uma vez processado por agressão sexual em Londres

Ruari Cannon processa em um tribunal superior o ator, vencedor do Oscar por "Beleza Americana" e "Os Suspeitos", assim como duas organizações vinculadas ao teatro londrino Old Vic, dirigido por Spacey entre 2003 e 2015, informou.

No documentário "Spacey Unmasked", exibido em maio de 2024 no Channel 4, Cannon acusou Spacey de tocá-lo de maneira inapropriada em público em 2013 em Londres, quando ele tinha 21 anos e o ator americano 53.

No filme, outros nove homens também acusaram o ator, que rejeitou as alegações.

Essas acusações que surgiram no contexto do movimento #MeToo interromperam a carreira do ator, que naquele momento estava no auge, elogiado especialmente pelo seu papel interpretando o político Frank Underwood na bem-sucedida série "House of Cards".