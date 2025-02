Evo Morales formaliza desfiliação do MAS, partido que liderou por mais de duas décadas

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, formalizou sua desfiliação do partido governista Movimento ao Socialismo (MAS), que liderou por 26 anos e do qual se afastou para lançar sua candidatura presidencial, informou, nesta quinta-feira (27), sua equipe jurídica.

Distante do MAS e do governo de Luis Arce, seu ex-aliado, Morales anunciou na última quinta-feira sua candidatura presidencial para as próximas eleições de 17 de agosto com o partido Frente para a Vitória, uma pequena formação sem representantes no Parlamento.