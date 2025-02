EUA: Trump e premiê da Austrália discutem cooperação no comércio e preocupações com a China

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, sobre relações "mutuamente benéficas" no comércio e investimento bilateral, resiliência das cadeias de ofertas de minerais críticos e capacidade da indústria de defesa, em ligação na manhã desta terça-feira, 11. Em nota divulgada nesta terça, a Casa Branca também relata que os líderes falaram sobre preocupações com a "agressividade da China" e reiteraram o compromisso de aprimorar a aliança EUA-Austrália para garantir um "livre e aberto" Indo-Pacífico.