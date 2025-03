Coreia do Norte simulou lançamento de "míssil de cruzeiro estratégico"

A Coreia do Norte realizou um "simulacro de lançamento de míssil de cruzeiro estratégico" no Mar Amarelo, informou nesta sexta-feira (28, data local) a agência estatal de notícias KCNA, que especificou que o exercício tinha como objetivo demonstrar o desempenho de sua "dissuasão nuclear estatal".

"Uma subunidade competente das unidades combinadas de mísseis do Exército Popular Coreano na região ocidental realizou um simulacro de lançamento de um míssil de cruzeiro estratégico" na presença do líder do país, Kim Jong Un, detalhou a agência.