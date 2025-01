UE pode afrouxar sanções aplicadas à Síria, diz principal diplomata do bloco europeu

A União Europeia pode afrouxar as sanções impostas à Síria, mas exigirá que haja uma transição política capaz de refletir "toda a diversidade do país", afirmou a alta representante do bloco para assuntos estrangeiros, Kaja Kallas.

"Hoje em Riad, vou me reunir com ministros de Relações Exteriores dos países do Golfo (Pérsico), do Oriente Médio e da Europa sobre a transição desde a queda do regime de (Bashar al) Assad", disse ela em uma publicação no X, ressaltando que o ministro de Relações Exteriores da Síria, Hassan al-Shibani, também participará do encontro. "Vamos avaliar como amenizar as sanções", acrescentou.