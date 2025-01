UE e China planejam cúpula em 2025 pelos 50 anos das relações diplomáticas

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone, nesta terça-feira (14), e mencionaram a possibilidade da realização de uma cúpula em 2025 pelos 50 anos das relações bilaterais.

"As duas partes confirmaram a importância das relações UE-China, e acrescentaram que o 50º aniversário das relações diplomáticas seria uma boa oportunidade para uma cúpula exitosa este ano", assinalou um funcionário europeu.

De acordo com a fonte, Costa e Xi "reafirmaram seu compromisso mútuo com uma ordem internacional baseada em regras e com o multilateralismo, e acordaram que o trabalho conjunto da UE e da China seria um sinal positivo para a paz, a estabilidade e a prosperidade mundiais".