Forças de defesa de Israel confirmam que reféns chegaram ao ponto de recepção

As forças de defesa de Israel (IDF) publicaram no X que as três reféns chegaram ao ponto inicial de recepção no sul do país, onde suas mães as aguardam. "Oficiais do IDF da Diretoria de Pessoal e oficiais médicos do IDF estão acompanhando os reféns libertados durante uma avaliação médica inicial. Representantes do IDF estão acompanhando suas famílias no hospital e atualizando-os com as informações mais recentes disponíveis", escreveu.