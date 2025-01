Donald Trump: conheça a história do bilionário eleito 47º presidente dos Estados Unidos

Dos 270 necessários para garantir a vitória contra Kamala Harris , o republicano conquistou 312 delegados no Colégio Eleitoral, somando 77.303.573 votos.

Agora, o ex-magnata do mercado imobiliário de luxo retorna à Casa Branca para exercer o segundo mandato , quatro anos após a derrota para o democrata Joe Biden.

Quem é Donald Trump

Com 78 anos e sete meses, Trump é o homem mais velho a assumir a presidência nos Estados Unidos. O título era ocupado pelo antecessor, Joe Biden, que tomou posse aos 78 anos e dois meses.

Nascido em 1946, o republicano seguiu os passos do pai . Fred Trump investiu, na década de 1950, no mercado imobiliário de Nova York. Donald assumiu os negócios da família após se formar em economia.

À frente de empresas que incluem redes de hotéis, resorts, cassinos e campos de golfes, Trump tem um patrimônio estimado em US$ 6,5 bilhões .

Em Manhattan, Nova York, o bilionário ergueu a Trump Tower , famosa torre residencial. Atualmente, ele vive com a família em uma mansão no complexo residencial de Mar-a-Lago, na Flórida.

Os casamentos de Donald Trump

A atriz e modelo Marla Maples foi segunda esposa do bilionário. Ela é mãe da quarta filha de Donald Trump, Tiffany.

Melania Knauss Trump, ex-modelo e atual esposa, é mãe do caçula do presidente, Barron. Ela e Trump estão casados desde 2005.

Como foi a campanha

A segunda jornada de Donald Trump à Casa Branca foi marcada por falas polêmicas. O republicano indicou que deve prender adversários políticos e colocar o exército atrás de cidadãos dentro e fora do país, além de prometer a maior deportação de imigrantes na história dos Estados Unidos.

Condenação

Trump foi julgado sobre a acusação de ter escondido contabilmente o pagamento de US$ 130 mil à Stormy na reta final das eleições de 2016.

Stormy alega que foi procurada pelo advogado de Trump, Michael Cohen, e recebeu o dinheiro em troca do silêncio sobre um encontro sexual com o ex-presidente.

Trump teria classificado falsamente os reembolsos a Cohen como despesas legais para encobrir o pagamento às vésperas da campanha eleitoral. Ele nega o encontro com a ex-atriz pornô.

Atentado

Na ocasião, foram ouvidos disparos e o político, depois de colocar a mão na orelha direita, se abaixou rapidamente atrás do palanque em que discursava. Instantes depois, Trump foi cercado por agentes do Serviço Secreto e já apareceu com sangue na orelha.