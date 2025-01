"Salve o TikTok", diz Trump após plataforma sair do ar nos Estados Unidos

Mensagem publicada por Donald Trump na rede social Truth Social. Reprodução / Truth Social

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou a mensagem “salve o TikTok” na manhã deste domingo (19), poucas horas após o aplicativo parar de funcionar no país devido à entrada em vigor de uma lei federal que suspende a operação da plataforma. As informações são do portal g1.

Segundo a agência Associated Press, milhões de americanos não conseguem mais assistir a vídeos na rede. Em notificações enviadas aos usuários, o TikTok informou que ficaria temporariamente indisponível e afirmou que Trump trabalhará com a empresa para que o aplicativo volte a operar.

Neste domingo, Trump postou em sua rede Truth Social uma mensagem de apoio ao aplicativo, um dia antes de tomar posse para seu novo governo. No sábado (18), ele havia sinalizado que pretende adiar, por três meses, a proibição do aplicativo no país.

— A extensão de 90 dias (de prazo) é algo que provavelmente será feita, porque é apropriada. Se eu decidir por isso, farei o anúncio na segunda-feira — Trump em entrevista à NBC.

Além de sair do ar, o TikTok, controlado pela empresa chinesa ByteDance, também foi removido no sábado à noite de lojas como a Play Store, do Google, e a App Store, da Apple. O apagão começou poucas horas antes da lei entrar em vigor. Outros aplicativos desenvolvidos pela ByteDance, como o CapCut e o Lemon8, também saíram do ar.

Por que os EUA baniram o TikTok?

O governo dos Estados Unidos argumenta que o TikTok coleta dados confidenciais de americanos, o que representaria um risco à segurança nacional. Essa preocupação motivou a criação da legislação que baniu o aplicativo no país, caso ele não fosse vendido. Os EUA temem que a China possa usar as informações de mais de 170 milhões de usuários americanos para atividades de espionagem. A ByteDance, no entanto, sempre negou essas acusações.

O que diz a lei sancionada em 2024?

A legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada por Joe Biden em abril de 2024, estabeleceu o prazo até este domingo (19) para que o aplicativo encontrasse um comprador para sua operação nos EUA. Como isso não ocorreu, o TikTok foi banido, o que inclui a remoção das lojas de aplicativos e o bloqueio de atualizações.

Além disso, a lei proíbe serviços de hospedagem dos EUA de trabalharem com o TikTok. Empresas que desrespeitarem a legislação estão sujeitas a multas de até US$ 5 mil para cada usuário que acessar o aplicativo — atualmente, são 170 milhões de usuários americanos.

Qual foi a decisão da Suprema Corte?

Na sexta-feira, a Suprema Corte decidiu, por unanimidade, que a lei é válida e não viola a Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão. O TikTok havia recorrido ao tribunal contestando a legislação.

O que diz a Casa Branca?