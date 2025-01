Reino Unido anuncia novas sanções a Belarus após reeleição de Lukashenko

O Reino Unido anunciou novas sanções contra Belarus nesta segunda-feira (27), em coordenação com o Canadá, em resposta à reeleição do presidente Alexander Lukashenko após uma eleição descrita como "fraudada".

As sanções afetam seis pessoas, incluindo o presidente da Comissão Eleitoral Central de Belarus, Igor Karpenko, assim como Andrei Ananenko, chefe do "GUBOPiK", "uma das principais forças de segurança responsáveis pela perseguição política", de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico.