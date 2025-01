Presidente interino da Síria promete 'conferência de diálogo nacional'

"Ontem foi confiada a mim a responsabilidade pelo país, após consultas intensas com especialistas legais, para garantir um processo político em conformidade com as normas legais, de forma que se obtenha a legitimidade necessária", ressaltou o chefe de Estado.

Em uma Síria fragmentada por anos de guerra civil, as novas autoridades multiplicam as ações para tranquilizar as minorias. Sharaa se reuniu hoje em Damasco com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani.