Prefeito é morto a tiros no Equador

Prefeito de Arenillas, cidade equatoriana próxima à fronteira com o Peru, Eber Ponce Rosero foi morto a tiros neste sábado (11). Ele tinha 45 anos.

Segundo a imprensa local, o prefeito foi baleado com cinco tiros enquanto dirigia seu caminhão. Os disparos foram realizados por um motociclista, ainda não identificado. Outras três pessoas, incluindo um menor de idade, ficaram feridas.

Vídeos postados nas redes sociais mostram um grupo de pessoas socorrendo um ferido e colocando-o no porta-malas do veículo.

Este é o segundo prefeito assassinado na província de El Oro após as eleições presidenciais de 2023, quando Daniel Noboa foi eleito. O ataque contra Ponce ocorreu a um mês das novas eleições presidenciais no Equador.

O Ministério do Interior do Equador definiu a ação como um "ato repudiável" e afirmou que vai auxiliar as autoridades a esclarecer o crime.