Parlamento suspenso até 24 de março no Canadá dará espaço a negociações para novo premiê

Ao anunciar sua renúncia à liderança do Partido Liberal e ao cargo de primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau informou que os trabalhos no Parlamento, que deveriam ser retomados em 27 de janeiro, ficarão suspensos até 24 de março. O movimento, segundo uma fonte próxima, permitirá uma corrida pela liderança do Partido Liberal.

Todos os três principais partidos de oposição disseram que planejam derrubar o Partido Liberal em um voto de desconfiança quando o Parlamento for retomado, então uma eleição de primavera (no hemisfério norte) para escolher um substituto permanente estava quase garantida.

"O Partido Liberal do Canadá é uma instituição importante na história do nosso grande país e democracia. Um novo primeiro-ministro e líder do Partido Liberal levará seus valores e ideais para a próxima eleição", disse Trudeau em pronunciamento. "Estou ansioso para ver esse processo se desenrolar nos próximos meses."

Trudeau chegou ao poder em 2015 após 10 anos de governo do Partido Conservador, e foi inicialmente aclamado por devolver o país ao seu passado liberal. Mas o descendente de 53 anos de um dos primeiros-ministros mais famosos do Canadá se tornou profundamente impopular entre os eleitores nos últimos anos por uma série de questões, incluindo o aumento do custo de alimentos e moradia e o aumento da imigração.

A agitação política ocorre em um momento difícil para o Canadá internacionalmente. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses se o governo não coibir o que Trump chama de fluxo de migrantes e drogas nos EUA.

O Canadá é um grande exportador de petróleo e gás natural para os EUA, que também depende de seu vizinho do norte para aço, alumínio e automóveis.