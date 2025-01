OpenAI busca levantar US$ 40 bilhões

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está em negociações para levantar até 40 bilhões de dólares (R$ 236 bilhões) em uma rodada de investimentos, o que poderia elevar o valor do grupo de inteligência artificial (IA) para cerca de 340 bilhões de dólares (pouco mais de R$ 2 trilhões), segundo um artigo publicado nesta quinta-feira (30) pelo The Wall Street Journal (WSJ).