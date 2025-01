EUA retoma serviço consular na Colômbia após incidente entre Trump e Petro

Dezenas de pessoas com documentos em mãos faziam fila desde cedo em frente ao consulado enquanto alguns eram chamados por alto-falantes.

Estados Unidos e Colômbia viveram um dia de tensão no domingo, depois que Petro rejeitou receber voos militares americanos com deportados e exigiu de Trump condições "dignas", como não algemar os repatriados.

A rejeição desencadeou uma breve crise diplomática com ameaças mútuas de tarifas, e do lado dos Estados Unidos, a suspensão da emissão de vistos e outros trâmites consulares.

"Solicito às colombianas e aos colombianos sem documentos nos Estados Unidos que deixem seus trabalhos imediatamente nesse país e retornem à Colômbia o mais rápido possível. A riqueza é produzida apenas pelo povo trabalhador", publicou o presidente de esquerda nesta sexta-feira no X.

O incidente diplomático do fim de semana foi o primeiro embate de Petro com Trump, que assumiu a presidência em 20 de janeiro com promessas de endurecer a política contra a migração irregular.