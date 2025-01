Chile fecha seus consulados na Venezuela após suspensão de relações

Cerca de 12.000 chilenos vivem na Venezuela, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Chile.

Enquanto isso, no Chile, cerca de 730.000 venezuelanos vivem atualmente, de acordo com dados oficiais, o que os torna o maior grupo de estrangeiros residentes no país.

No início de janeiro, o Chile encerrou a missão de seu embaixador em Caracas, depois que ele foi expulso da Venezuela junto com diplomatas de outros seis países.

Além disso, há o caso do assassinato no Chile, no ano passado, do ex-militar e dissidente venezuelano Ronald Ojeda.