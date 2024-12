Venezuela violou direitos de Capriles nas eleições de 2013, diz Corte IDH

O tribunal continental, com sede em San José, culpou o Estado "pela violação dos direitos políticos, a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, as garantias judiciais e a proteção judicial" de Capriles antes, durante e depois das eleições, segundo a sentença, comemorada com reservas pelo opositor.

A Corte IDH explicou que, antes do pleito, Maduro, por ser vice-presidente, não poderia disputar as eleições, mas foi "favorecido" pela decisão da Sala Constitucional de habilitá-lo.

"As ações e omissões do Estado, tomadas em seu conjunto, e em um contexto de deterioração institucional, tiveram tal magnitude que afetaram a integridade do processo eleitoral e os direitos políticos, a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei do senhor Capriles", expressou a Corte.