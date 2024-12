UE aprova adesão plena de Bulgária e Romênia ao Espaço Schengen

"É um momento histórico para finalmente dar as boas-vindas à Bulgária e à Romênia como membros plenos de Schengen", afirmou no comunicado Sandor Pinter, ministro do Interior da Hungria, país que exerce a presidência semestral rotativa da UE.

No comunicado, o Conselho destaca que, a partir do momento em que aderiram à UE, os dois países passaram a aplicar partes do marco jurídico do espaço de livre circulação.