Trump nomeia empresário de origem libanesa Massad Boulos assessor para Oriente Médio

"Estou orgulhoso de anunciar que Massad Boulos desempenhará como assessor principal do presidente em assuntos árabes e do Oriente Médio", publicou Trump em sua plataforma Truth Social sobre a indicação, colocando assim o sogro de sua filha Tiffany em um posto importante na Casa Branca.

Boulos foi peça-chave para a campanha de Trump, ajudando a mobilizar os eleitores árabes-americanos e muçulmanos, muitos dos quais estavam descontentes com a política da Casa Branca sobre a guerra em Gaza entre Israel e o grupo palestino Hamas.

O empresário assumirá um cargo difícil, devendo abordar assuntos como o conflito que Israel mantém em Gaza, o frágil cessar-fogo acordado com o grupo xiita Hezbollah no Líbano, e a situação surgida do avanço de forças rebeldes na Síria contra o governo questionado de Bashar al-Assad.